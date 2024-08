जब जनता को जनार्दन मानती है सरकार तो निर्णय भी लोकप्रिय होते हैं : योगी आदित्यनाथ

Statement of Yogi Adityanath regarding the decisions of UPradesh Government : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार जनता को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर आगे बढ़ती है, तो उसके फैसले लोकप्रिय, सर्वमान्य और व्यापक रूप से स्वीकृत होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें समय के अनुरूप बदलना और चलना होगा।