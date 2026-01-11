Festival Posters

विकसित उत्तर प्रदेश : गांव से तैयार होंगे एक करोड़ उद्यमी, 5 वर्षों में स्थापित होंगे 5 लाख नए उद्यम

Uttar Pradesh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , रविवार, 11 जनवरी 2026 (18:48 IST)
- प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से कम से कम एक सदस्य या समूह को उद्यम स्थापित करने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन
- मुख्यमंत्री योगी के विजन के अनुरूप अगले 5 वर्षों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने का प्लान
- योगी सरकार के प्रयास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
Uttar Pradesh news : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और उद्यमशील राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 15 लाख नए उद्यम स्थापित किए जाने का प्लान बनाया गया है। इसी के साथ आगामी वर्षों में गांवों से एक करोड़ उद्यमी तैयार करने की योजना है। इस महाअभियान का आधार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) बनेगा, जिसके जरिए स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी के विजन से आत्मनिर्भर गांव, सशक्त उद्यमी और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना साकार होता दिख रहा है। सीमित संसाधनों से सफल हो रही उद्यमियों से प्रदेश की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।
गांव-गांव सृजित होंगे रोजगार और आय के नए अवसर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से कम से कम एक सदस्य या समूह को उद्यम के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कृषि आजीविका के साथ-साथ गैर-कृषि आजीविका क्षेत्रों में संचालित गतिविधियों का विस्तार हर स्वयं सहायता समूह स्तर तक किया जाएगा, जिससे गांव-गांव रोजगार और आय के नए अवसर सृजित होंगे।
आत्मनिर्भर बनने का संकल्प
प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो सीमित आय और बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेकर उसे साकार भी कर रही हैं। प्रदेश की ऐसी 14 लखपति दीदियों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का भी मौका मिलने जा रहा है।
