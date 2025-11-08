Festival Posters

CM पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणाएं, आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (18:55 IST)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक कचहरी परिसर में राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की। 
 
CM धामी ने कहा कि राज्य के आंदोलनकारियों और शहीदों ने राज्य निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। पहले भी मानदेय पेंशन में हमने बढ़ोतरी की है। इस बार भी इसे बढ़ाया है। हमने अपने राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए भी रकम बढ़ाई है। घायलों के लिए मानदेय पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का निर्णय लिया है, साथ ही एक चिकित्सा सहायक भी देने का निर्णय लिया गया है।"
 
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि 'उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में आयोजित ‘राज्य आन्दोलनकारियों के सम्मान समारोह’ में राज्य निर्माण आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों के परिजनों तथा आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। राज्य की देवतुल्य जनता से विनम्र निवेदन है कि राज्य स्थापना दिवस की संध्या पर घरों में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में पांच दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एक अन्य X पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि ''राज्य आंदोलन के दौरान शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन को बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रतिमाह, जेल गए एवं घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रतिमाह एवं घायल राज्य आंदोलनकारियों से भिन्न अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों की पेंशन 5,500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी।

