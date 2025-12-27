Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गैंगस्टर विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में मौत, बदमाशों ने मारी थी गोली

Advertiesment
हमें फॉलो करें vinay tyagi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ऋषिकेश , शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (11:35 IST)
Uttarakhand news in hindi : उत्तराखंड के कुख्‍यात बदमाश विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरिद्वार में उसे बदमाशों ने गोली मार दी थी।
 
गौरतलब है कि 3 दिन पहले पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में पेशी पर जाते समय बदमाशों ने पुलिस के वाहन पर फायरिंग की थी। इस दौरान विनय त्यागी के सीने, हाथ और गले में गोली लगी थी। उसे इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। वह वेंटिलेटर पर था। 
 
पुलिस ने घटना के दूसरे दिन आरोपी दोनों शूटरों को खानपुर थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया था। गैंगवार की आशंका को देखते हुए उन्हें रुड़की से हरिद्वार जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। 
 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में ही बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद वे आसानी से फरार हो गए।
गैंगस्टर विनय त्यागी के खिलाफ हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और अपहरण के लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels