कान्हा नगरी में शराब के साथ विदेशी बालाओं के ठुमके, वीडियो वायरल

Video of foreign dancers with alcohol goes viral : देश-विदेश से लोग कान्हा की नगरी में होली महोत्सव मना रहे हैं। राधा-कृष्ण का स्वरूप बनाकर तरह-तरह की प्रस्तुति भारतीय कलाकारों द्वारा दी जा रही है। भगवान के दर पर रंग-अबीर और टेसू के फूलों से बने रंग भक्त के तन-मन को भिगो रहे हैं।