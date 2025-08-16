महायुति सरकार ने पाप का घड़ा फोड़ दिया, CM फडणवीस ने किस पर साधा निशाना

Chief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (उबाठा) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में बदलाव आसन्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति ने नगर निकाय को लूटने वालों के पाप का घड़ा फोड़ दिया है। फडणवीस ने शहर में दही हांडी समारोह में भाग लेने के बाद कहा कि महायुति सरकार ने शहर में विकास की शुरुआत की है। राज्य में नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं और इस बीच फडणवीस ने मुंबई तथा ठाणे में दही हांडी उत्सवों में शामिल होकर विकास के मुद्दों पर जोर दिया।

फडणवीस ने शहर में दही हांडी समारोह में भाग लेने के बाद कहा कि महायुति सरकार ने शहर में विकास की शुरुआत की है। उन्होंने कहा, महानगरपालिका में बदलाव का समय सन्निकट है। हमने इसे लूटने वालों के पाप की ‘हांडी’ तोड़ दी है और विकास की हांडी शुरू कर दी है।

फडणवीस की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब एक दिन पहले शिवसेना (उबाठा) सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई तथा अन्य जगहों पर आगामी नगर निकाय चुनाव एकसाथ लड़ेंगे। अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 2022 तक लगातार 25 वर्षों तक बीएमसी पर नियंत्रण रखा।

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। इस दिन युवक-युवतियों की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर रस्सी से लटकी दही हांडी तोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित तरीके से दही हांडी मनाएं। उन्होंने कहा कि मानव पिरामिड बनाने वाले गोविंदा का उत्साह बारिश के बीच भी कम नहीं हुआ है।

घाटकोपर में भाजपा विधायक राम कदम ने यहां एक दही हांडी लगाई, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शामिल सुरक्षाकर्मियों को समर्पित की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था। उन्होंने कहा, हमारे सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के पाप का घड़ा फोड़ा है और हमने इस त्योहार को अपने जवानों की बहादुरी को समर्पित किया है।

महायुति सरकार ने 2022 में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया। ठाणे में तेंबी नाका मित्र मंडल कार्यक्रम में गोविंदा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सराहना की और कहा कि वह बालासाहेब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक हैं, जो आनंद दिघे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष का उत्सव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यहां निकाय चुनाव होने हैं, जिससे सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए इस उत्सव का सहारा ले रहे हैं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour