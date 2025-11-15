बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत पर योगी सरकार का खास ध्यान, भरे जाएंगे आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली पद

- जनपद के 8 विकास खंडों और शहरी क्षेत्र में 532 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुई प्रक्रिया
- आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती में बीपीएल अभ्यर्थियों को मिलेगी प्राथमिकता
- आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती, 3 दिसंबर तक किए जाएंगे आवेदन
Uttar Pradesh News : प्रदेश की योगी सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करके बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। झांसी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मानदेय के आधार पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र महिला अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।
झांसी जिले में कुल 532 पदों पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हो रही है। वर्तमान समय में जिले में 847 आंगनवाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के बाद जिले में आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 1379 हो जाएगी।
आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली पदों पर भर्ती हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण जैसे कामों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की भर्ती में बीपीएल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बबीना, बड़ागांव, बामौर, बंगरा, चिरगांव, गुरसराय, मऊरानीपुर, मोठ विकासखंडों और झांसी शहर की बाल विकास परियोजनाओं के लिए 532 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। झांसी के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन कुमार मैत्रेय ने बताया कि पदों के संबंध में अहर्ता और प्रक्रिया की सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
