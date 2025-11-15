बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत पर योगी सरकार का खास ध्यान, भरे जाएंगे आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली पद

- जनपद के 8 विकास खंडों और शहरी क्षेत्र में 532 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुई प्रक्रिया - आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती में बीपीएल अभ्यर्थियों को मिलेगी प्राथमिकता

- आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती, 3 दिसंबर तक किए जाएंगे आवेदन

Uttar Pradesh News : प्रदेश की योगी सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करके बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। झांसी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मानदेय के आधार पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र महिला अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।





आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली पदों पर भर्ती हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण जैसे कामों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की भर्ती में बीपीएल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।





अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।

Edited By : Chetan Gour