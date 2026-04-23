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बद्रीनाथ धाम के ये 10 रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान, आज तक नहीं सुनी होंगी ये बातें

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badrinath dham mandir temple
BY: अनिरुद्ध जोशी
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (14:37 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (14:43 IST)
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Introduction to Badrinath Dham: उत्तराखंड की पावन धरा पर देवत्व का उत्सव 'चार धाम यात्रा' के रूप में प्रारंभ हो चुका है। हिमालय की गोद में स्थित ये चार पवित्र धाम- गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ- न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के द्वार भी माने जाते हैं। इन सबमें बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है, जिसे भगवान विष्णु का 'भू-वैकुंठ' और उनका परम निवास स्थान कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, श्रीहरि विष्णु यहाँ स्नान और विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि भगवान बद्रीविशाल आज भी यहां अदृश्य रूप में वास करते हैं और अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस पावन धाम की महिमा अपरंपार है। आइए, भक्ति के इस सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बद्रीनाथ धाम के वे 10 अद्भुत रहस्य, जो सदियों से वैज्ञानिकों और भक्तों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं।
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1. परिचय एवं भौगोलिक स्थिति

बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री विशाल भी कहा जाता है, हिंदुओं के प्रमुख चार धामों में से एक है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर, नर और नारायण नामक पर्वत श्रेणियों के बीच समुद्र तल से 3,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलने वाली जंगली बेरी (बदरी) के कारण इसका नाम 'बद्रीनाथ' पड़ा।
 

2. ऐतिहासिक एवं पौराणिक संदर्भ

स्थापना: इसे अनादिकाल से स्थापित माना जाता है। आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसकी पुनर्स्थापना की थी। बाद में गढ़वाल नरेश और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया।
प्रशासन: पहले इसकी पूजा व्यवस्था आदि शंकराचार्य द्वारा नियुक्त ज्योतिर्मठ के मठाधीश देखते थे, जो बाद में नंबूदरीपाद ब्राह्मणों ने संभाली। 1939 में 'बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम' के तहत मंदिर प्रबंधन समिति बनी।
ग्रंथों में वर्णन: स्कंद पुराण, केदारखंड और श्रीमद्‍भागवत में इस धाम की अपार महिमा बताई गई है।
 

3. मंदिर की संरचना एवं विग्रह

मुख्य प्रतिमा: मंदिर में भगवान विष्णु की शालग्राम शिला से बनी चतुर्भुज ध्यानमुद्रा प्रतिमा है।
अन्य मूर्तियाँ: मंदिर के भीतर कुबेर, उद्धव, नर-नारायण, श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं।
शीतकालीन आवास: भारी बर्फबारी के कारण शीतकाल में भगवान की उत्सवमूर्ति को जोशीमठ ले जाया जाता है।
अन्य धार्मिक स्थल: तप्त कुंड (गर्म झरना), ब्रह्म कपाल, शेषनेत्र, चरणपादुका और नीलकंठ शिखर (गढ़वाल क्वीन) यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं।
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4. सप्त बद्री (सात मंदिर)

उत्तराखंड में कुल सात बद्री धाम हैं, जिन्हें 'सप्त बद्री' कहा जाता है:
  1. श्री बद्रीनाथ: मुख्य धाम (बद्रिकाश्रम)।
  2. श्री आदि बद्री: प्राचीन स्थान, जहाँ श्रीहरि विराजमान हैं।
  3. श्री वृद्ध बद्री: जोशीमठ के समीप अनिमठ में स्थित।
  4. श्री भविष्य बद्री: भविष्य का तीर्थ स्थल।
  5. श्री योगध्यान बद्री: पांडुकेश्वर में स्थित।
  6. श्री ध्यान बद्री: उर्गम घाटी में स्थित।
  7. श्री नृसिंह बद्री: जोशीमठ में स्थित।
 

5. केदारनाथ और बद्रीनाथ का संबंध

मान्यता है कि बद्रीनाथ दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन अनिवार्य हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार, बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान था। विष्णु जी ने बालक रूप धारण कर अपनी लीला से यह स्थान प्राप्त किया और शिव जी को केदारनाथ प्रस्थान करने का आग्रह किया।
 

6. भविष्य की मान्यताएं: लुप्त होता धाम

विनाश के संकेत: पुराणों के अनुसार, भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा।
नृसिंह मूर्ति का रहस्य: जोशीमठ में भगवान नृसिंह की मूर्ति का एक हाथ निरंतर पतला हो रहा है। जिस दिन यह हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ लुप्त हो जाएंगे।
भविष्य बद्री: वर्तमान धाम के लुप्त होने के बाद 'भविष्य बद्री' ही मुख्य तीर्थ स्थल बनेगा।
 

7. आध्यात्मिक महत्व

कहावत है- "जो जाए बदरी, वो ना आए ओदरी"। अर्थात, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुन: गर्भ (जन्म-मरण के चक्र) में नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में जीवन में कम से कम दो बार यहाँ की यात्रा का निर्देश दिया गया है।
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8. बद्रीनाथ मंदिर: तीन चाबियों का रहस्य

बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि वसंत पंचमी को टिहरी महाराज के दरबार में तय होती है। मंदिर का ताला खोलने के लिए तीन अलग-अलग स्थानों से चाबियाँ लाई जाती हैं:
पहली चाबी: टिहरी राजपरिवार के प्रतिनिधि के पास।
दूसरी चाबी: बामणी गांव के 'भंडारी थोक' के पास।
तीसरी चाबी: बामणी गांव के 'मेहता थोक' के पास।
इन तीनों चाबियों के मिलन के बाद ही सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मंदिर के कपाट खुलते हैं।
 

9. धाम से जुड़े प्रमुख रहस्य और मान्यताएं

अखंड ज्योति: कपाट बंद होने के 6 महीने बाद भी गर्भगृह की ज्योति बिना किसी बाहरी ईधन के जलती हुई मिलती है।
तप्त कुंड: हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई और ठंड के बावजूद इस कुंड में प्राकृतिक रूप से औषधीय गर्म पानी उपलब्ध रहता है।
ब्रह्म कपाल: पितरों के मोक्ष और श्राद्ध तर्पण के लिए यह सबसे पवित्र शिला मानी जाती है।
व्यास एवं गणेश गुफा: मान्यता है कि इसी स्थान पर वेदव्यास जी ने महाभारत बोली थी और गणेश जी ने उसे लिखा था।
शीतकालीन प्रवास: सर्दियों में कपाट बंद होने पर भगवान का विग्रह जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है।
 

10. चार धामों में से प्रथम:

बद्रीनाथ धाम को पुराणों में इन्हें बड़ा चार धाम में से एक और प्रथम माना है। यहीं पर कई ऋषि मुनि और पवित्र आत्माएं सूक्ष्म रूप में तपस्यारत है। बड़ा चार धाम के नाम है- बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम।  
 
 

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About Writer अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें

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