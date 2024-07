12 Jyotirlingas Darshan: 12 में से 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का बेहतरीन प्लान

How to visit 7 Jyotirlingas: विश्व भर में 108 ज्योतिर्लिंग के होने की मान्यता है लेकिन भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह बारह ज्योतिर्लिंग गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और झारखंड। यदि आप का प्लान है 12 ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का है तो आप सबसे पहले उन राज्यों में जाएंगे जहां पर है 2-2 ज्योतिर्लिंग। ये राज्य है मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।

7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें: How to visit the 7 Jyotirlingas:

1. मध्यप्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग: छह ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आप शुरुआत करें मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग से इसके बाद यहां से करीब 145 किलोमीटर दूर इसी प्रदेश के ओंकारेश्वर के दर्शन करें। उज्जैन से इंदौर और यहां से ओंकारेश्वर जा सकते हैं।