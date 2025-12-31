Dharma Sangrah

नए साल 2026 में मंदिर दर्शन का प्लान है? इन 10 बातों का रखें खास ख्याल, वरना बिगड़ सकता है मज़ा

WD Feature Desk

, बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (12:44 IST)
New Year 2026: साल 2026 का आगाज़ भक्ति और श्रद्धा के साथ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के प्रमुख मंदिरों में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए सावधानी बरतना अब अनिवार्य हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। अगर आप भी दर्शन के लिए निकल रहे हैं, तो इन बातों को गाँठ बाँध लें।
 
1. भीड़ से बचें, घर बैठे लें आशीर्वाद: प्रशासन और मंदिर समितियों (जैसे वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर) ने अपील की है कि बहुत ज़रूरी न हो तो भारी भीड़ वाले दिनों में यात्रा टाल दें। नए साल के शुरुआती हफ़्तों में सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर 'ऑनलाइन दर्शन' को प्राथमिकता दें।
 
2. अपनों की सुरक्षा सर्वोपरि: बुजुर्गों, नन्हे बच्चों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और दिल या सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ले जाने से बचें। उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि वे घर से ही ईश्वर का ध्यान करें।
 
3. शिखर दर्शन की महिमा: शास्त्रों में कहा गया है कि यदि गर्भगृह तक पहुँचना संभव न हो, तो मंदिर के ऊँचे 'शिखर' के दर्शन करना भी उतना ही पुण्यदायी है। भीड़ में फंसकर परेशान होने से बेहतर है कि बाहर से शिखर को नमन कर वापस लौट आएं।
 
4. गाइडलाइन्स को हल्के में न लें: हर मंदिर की अपनी नई नियमावली है। जैसे बांके बिहारी मंदिर ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक न आने की सलाह दी है। अगर आप बिना जानकारी के पहुँचते हैं, तो दर्शन मिलना तो दूर, रुकने के लिए जगह मिलना भी मुश्किल हो जाएगा।
 
5. पहले लें भीड़ का जायजा: निकलने से पहले सोशल मीडिया या स्थानीय समाचारों के ज़रिए उस शहर की स्थिति जान लें। यदि समाचारों में अत्यधिक भीड़ की ख़बर है, तो यात्रा को कुछ दिन आगे बढ़ा देना ही समझदारी है।
 
6. कम सामान, सुगम यात्रा: मंदिर जाते समय खुद को भारी बैगों से न लादें। जितना कम सामान होगा, भीड़ में उतनी ही आसानी से आप चल पाएंगे। भारी सामान न केवल बोझ बढ़ाता है, बल्कि सुरक्षा जाँच में भी समय बर्बाद करता है।
 
7. कीमती वस्तुओं से दूरी: जेबकतरों और मोबाइल चोरों से सावधान रहें। भारी नकद, महंगे गहने या कीमती सामान साथ न रखें। किसी भी अप्रिय घटना या भगदड़ जैसी स्थिति में तुरंत किसी सुरक्षित और खुले स्थान पर रुक जाएं।
 
8. अनुशासन: नियमों का अनुशासन प्रवेश और निकास के लिए तय किए गए रास्तों का ही उपयोग करें। सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के निर्देशों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि वे आपकी ही सुरक्षा के लिए तैनात हैं।
 
9. जूते-चप्पलों का सही प्रबंधन: मंदिर के मुख्य द्वार पर भीड़ और जाम से बचने के लिए अपने जूते-चप्पल मुख्य मार्ग पर बने स्टैंड्स पर ही छोड़ें। प्रवेश द्वार के पास जूते उतारने की ज़िद न करें, इससे रास्ता बाधित होता है।
 
10. सुरक्षा की छोटी पर्ची: एक बहुत ज़रूरी सलाह: अपने साथ आए बच्चों और बुजुर्गों की जेब में उनके नाम, पता और आपका मोबाइल नंबर लिखी एक पर्ची ज़रूर रखें। भीड़ में बिछड़ने की स्थिति में यह छोटी सी सावधानी सबसे बड़ी मदद साबित होगी।
 
हेल्पलाइन का रखें ध्यान: किसी भी आपात स्थिति या सामान खोने पर घबराएं नहीं, तुरंत नज़दीकी पुलिस चौकी या 'खोया-पाया केंद्र' से संपर्क करें।

