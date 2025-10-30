Akshaya navami ki katha kahani: आंवला नवमी की पौराणिक कथा

यहां आंवला नवमी की दो सबसे प्रचलित पौराणिक कथाएं प्रस्तुत हैं:

आंवला नवमी की दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं: पहली, माता लक्ष्मी द्वारा शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा से जुड़ी है, जो विष्णु को प्रिय आंवला वृक्ष में तुलसी और शिव को प्रिय बेलपत्र के गुणों को पहचानती हैं, और दूसरी, 'आंवलिया राजा' की कहानी, जो निःस्वार्थ दान के महत्व को दर्शाती है। यह पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण, उदारता और अटूट आस्था का संदेश देता है, और भक्तों को सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अक्षय पुण्य का आशीर्वाद प्रदान करता है।