Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Republic Day Poem: गणतंत्र दिवस पर वीर रस की यह कविता, रगों में भर देगी जोश और देशभक्ति

Advertiesment
हमें फॉलो करें Republic Day Poem in Hindi

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (14:46 IST)
26 January Desh Bhakti Kavita: गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों शहीदों के सपनों का सच है जिन्होंने एक स्वतंत्र और संवैधानिक भारत की कल्पना की थी। यह कविता भारत की शक्ति, उसकी विविधता और उसके गौरवशाली इतिहास का बखान करती है। इसे आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी सार्वजनिक मंच पर सुनाकर श्रोताओं का दिल जीत सकते हैं।

  1. कविता तिरंगा मेरी जान है
  2. गणतंत्र दिवस कविता-FAQs
     

यहां पढ़ें 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर सबसे बेहतरीन कविता....

 

कविता: "तिरंगा मेरी जान है"

 
लहराता है नीला अंबर, मिट्टी में महक पुरानी है,
 
गूंज रही है दिशा-दिशा में, वीरों की कुर्बानी है।
 
हिमालय जिसका मुकुट बना है, सागर चरण पखारता,
 
ऐसा पावन देश हमारा, जग में सबसे प्यारा था।
 
कभी झुके न मान हमारा, ऐसी इसकी शान है, शान से हम ये कहते हैं, भारत देश महान है!
 
अशोक चक्र की चौबीस तीलियां, हर पल आगे बढ़ना सिखातीं,
 
केसरिया की शक्ति हमें, वीरों की गाथा बतलाती।
 
सफेद रंग में शांति बसी है, हरा भरा खलिहान है,
 
सब धर्मों को गले लगाता, ये मेरा हिंदुस्तान है।
 
गूंज रहा है कोना-कोना, जन-गण-मन के गान से, आज गणतंत्र हमारा चमके, अंबर में अभिमान से! संविधान की ताकत अपनी, न्याय की राह दिखाता है,
 
लोकतंत्र का दीपक यहां, हर घर को महकाता है।
 
आओ मिलकर शपथ ये ले लें, देश न झुकने देंगे हम,
 
भारत मां की रक्षा में, हरगिज़ पीछे न हटेंगे हम।
 
नमन है उन सपूतों को, जो सीमा पर कुर्बान हैं, मेरा भारत, मेरा गौरव, मेरी ऊंची उड़ान है! 

गणतंत्र दिवस पर कविता से संबंधित (FAQs)

 
प्रश्न 1. इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? 
उत्तर: यह कविता भारत की एकता, विविधता, संविधान के महत्व और हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करती है।
 
प्रश्न 2. गणतंत्र दिवस पर कविता सुनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 
उत्तर: कविता सुनाते समय आवाज में उतार-चढ़ाव और आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए। अंत में 'जय हिन्द' के नारे के साथ समापन करना सबसे प्रभावशाली रहता है।
 
प्रश्न 3. क्या यह कविता स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त है? 
उत्तर: जी हां, इस कविता की भाषा सरल और प्रभावशाली है, जिसे कक्षा 5 से लेकर कॉलेज स्तर तक के छात्र आसानी से याद कर सुना सकते हैं।
 
(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels