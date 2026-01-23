Dharma Sangrah

गणतंत्र दिवस पर कविता: तिरंगा लहराए आकाश में ऊंचा

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (12:37 IST)
Poem on Tricolor Flag: यह कविता गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों, युवाओं और हर नागरिक को एकजुट होने, अपने अधिकारों का सम्मान करने और देश के प्रति प्रेम और समर्पण को और बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।
 

गणतंत्र दिवस पर कविता

 
तिरंगा लहराए आकाश में ऊंचा,
वह देश हमारा सबसे प्यारा।
गणतंत्र दिवस का है पर्व सच्चा,
हम सबका है भारत, सबसे न्यारा।
 
संविधान ने हमें अधिकार दिए,
हर नागरिक को सम्मान मिला।
हम सभी ने मिलकर ये सपना सजा,
भारत को महान बना दिया।
 
धन्य हैं वो वीर जिन्होंने बलिदान दिया,
उनकी यादें कभी ना हम भूलेंगे।
हर कोने में शांति का दीप जलाएं,
हम एकता में मजबूती से जुड़ेंगे।
 
गांधी जी की तरह सत्य पर चलें,
आत्मनिर्भर बनें, एक नई दिशा दिखाएं।
हर दिल में देशभक्ति का समंदर हो,
हर कदम में तिरंगे का मान बढ़ाएं।
 
आज हम सब संकल्प लें एक साथ,
भारत को बना दें और भी महान।
गणतंत्र दिवस पर यह कसम हम खाएं,
भारत की शान को बनाए रखें हम पहचान।

