Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Stock Market : शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, आईटी कंपनी के शेयरों में बिकवाली

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share Market

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (17:09 IST)
स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 58 अंक नीचे आ गया। एनएसई निफ्टी 33 अंक के नुकसान में रहा। अमेरिकी एच-1बी वीजा शुल्क काफी बढ़ाए जाने के बीच आईटी तथा प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बिकवाली तथा विदेशी पूंजी निकासी के बीच बाजार में गिरावट आई।
ALSO READ: वंशवाद को ध्वस्त किया! मनीष तिवारी के बयान का राहुल गांधी से क्या संबंध
उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसक्स 57.87 अंक यानी 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,102.10 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 82,370.38 अंक तक गया और नीचे में 81,776.53 अंक तक आया। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 32.85 अंक यानी 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,169.50 अंक पर बंद हुआ।
 
विश्लेषकों के अनुसार, वाहन और चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में लिवाली ने नुकसान को कम किया। सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, इटर्नल और आईटीसी प्रमुख रूप नुकसान में रहीं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में बिकवाली से भी प्रमुख सूचकांक नीचे आए।
 
दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में कारोबार सीमित दायरे में रहा और अंत में यह लगभग स्थिर बंद हुआ। यह दर्शाता है कि निवेशक बाजार से दूरी बनाकर रहे। व्यापक धारणा सतर्क रही और छोटी और मझोली कंपनियों के शेयर मानक सूचकांकों से पीछे रहे।’’
 
नायर ने कहा कि जीएसटी कटौती के बाद त्योहारी मांग में मजबूती के संकेतों के बीच क्षेत्रवार देखा जाए तो वाहन, धातु और वित्तीय शेयरों में तेजी आई, जबकि एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों) और रियल्टी शेयरों पर मुनाफावसूली का दबाव रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 2,910.09 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
 
एशियाई बाजारों में, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सकारात्मक दायरे में रहा। जापान के शेयर बाजार में अवकाश था। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में बढ़त का रुख था। अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे।
 
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.45 प्रतिशत बढ़कर 66.87 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। सेंसेक्स सोमवार को 466.26 अंक नुकसान में रहा था जबकि निफ्टी 124.70 अंक टूटा था। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Indian woman gold reserve: इतनी अमीर हैं भारतीय महिलाएं कि 1, 2 नहीं पूरे 6 बार खरीदा जा सकता है पाकिस्तान

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels