RBI की मौद्रिक समीक्षा से पहले घरेलू शेयर बाजार में रही गिरावट, Sensex 196 और Nifty 72 अंक फिसला

There was a decline in the domestic stock market before the monetary review of RBI : घरेलू सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक समीक्षा से पहले बाजार भागीदार सतर्क रहे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को विचार-विमर्श शुरू किया था और शुक्रवार को निर्णय की घोषणा करेगी। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 196.49 अंक या 0.25 प्रतिशत गिरकर 74,031.14 अंक पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी भी 72.85 अंक या 0.32 प्रतिशत फिसलकर 22,441.80 अंक पर रहा।