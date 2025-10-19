Dharma Sangrah

सुल्तान जोहोर कप 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत 1-2 से हारा

WD Sports Desk

रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (09:52 IST)
AUSvsIND भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को शनिवार को सुल्तान जोहोर कप 2025 के फाइनल मुकाबले में जुझारू प्रदर्शन के बावजूद 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।

आज यहां खेले गये मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 13वें मिनट में गोल कर बढ़त हासिल की, लेकिन दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में अनमोल एक्का (17वें मिनट) के गोल से वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। अंतिम क्षणों तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन इयान ग्रोब्बेलार (59वें मिनट) में मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए खिताब पक्का कर दिया।

भारत ने शानदार शुरुआत की, छोटे-छोटे, तेज़ पास देकर गेंद को तेज़ी से आगे बढ़ाया जिससे शुरुआती दौर में गेंद पर उनका कब्जा बना रहा। उन्हें पहला बड़ा मौका शुरुआती पांच मिनट में ही मिला जब अरिजीत सिंह हुंदल और सौरभ आनंद कुशवाहा के बीच एक तेज गति से मिले पास ने गुरजोत सिंह को पास से गेंद को पास करने का मौका दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर मैग्नस मैककॉसलैंड ने इसे बखूबी संभाला। दसवें मिनट में, आमिर अली के लंबी दूरी के शक्तिशाली शॉट को गुरजोत ने चतुराई से गोल की ओर मोड़ दिया, लेकिन मैककॉसलैंड ने इसे एक बार फिर रोक दिया।

ऑस्ट्रेलिया को पहला पेनल्टी कॉर्नर 13वें मिनट में मिला और इयान ग्रोब्बेलार ने इसे गोल में बदलकर स्कोर 1-0 कर दिया। क्वार्टर खत्म होने से ठीक पहले उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें गोल से दूर रखा।

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत शानदार भारत ने लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। दूसरे क्वार्टर में अनमोल एक्का (17वें मिनट) गोलकर भारत को 1-1 की बराबरी दिला दी। हालाँकि भारतीय रक्षापंक्ति ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के सामने मज़बूत थी, फिर भी भारत ने आगे बढ़ते हुए और भी मौके बनाए। हाफ-टाइम से ठीक पहले उन्हें दो और पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन अरिजीत का ज़बरदस्त शॉट दोनों ही मौकों पर बढ़त नहीं दिला सका।

तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन वे इसे गोल में तब्दील करने में विफल रहे।अंतिम क्वार्टर की शुरुआत में, अजीत यादव ने एक ख़तरनाक क्षेत्र में गेंद पर कब्ज़ा जमाया और आगे बढ़े, लेकिन आसपास कोई समर्थन न होने के कारण उनका शॉट बाहर चला गया। मैच में तेजी का माहौल बनते ही भारत ने जबरदस्त हमला बोला। रोहित रात के आठवें पेनल्टी कॉर्नर पर भारत के क़रीब पहुँच गए, लेकिन कुछ इंच से चूक गए।ऑस्ट्रेलिया ने ग्रोबबेलार (59वें मिनट) ने एक बार फिर गोल करके मैच के आखिरी क्षणों में अपनी टीम का खिताब पक्की कर दिया।


