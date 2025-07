भारतीय बैडमिंटन मिश्रित टीम ने जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक

The mixed team of Sathish Kumar Karunakaran, Devika Sihag, Saneeth Dayanand, Tasnim Mir, Varshini Viswanath Sri & Vaishnavi Khadkekar scripted history at #WorldUniversityGames 2025, bagging India's first ever bronze in badminton.



