पांच दिनों में निवेशकों के 18.43 लाख करोड़ से ज्यादा डूबे

Billions of rupees of investors were lost in stock market: शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों से जारी गिरावट के बीच इक्विटी निवेशकों के 18.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब गए हैं। विदेशी कोषों की निरंतर निकासी और कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच 5 दिन में बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 4,091.53 अंक यानी 4.98 प्रतिशत टूट गया है।