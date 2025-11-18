कैसी रही फिजिक्सवाला की शेयर बाजार में लिस्टिंग, ग्रो का मार्केट कैप 1 करोड़ पार

Festival Posters

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (12:45 IST)
Share Market news in hindi : शेयर बाजार में मंगलवार को फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। इस बीच ग्रो (Groww) का मार्केट कैप भी 1 करोड़ के पार पहुंच गया।
 
फिजिक्सवाला के शेयर एनएसई (NSE) पर 145 प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले 33.03% का प्रीमियम दर्शाता है। बीएसई (BSE) पर, शेयर 143.10 प्रति शेयर पर ट्रेडिंग शुरू हुए, जो 31.28% का प्रीमियम दर्ज कर रहा है। लिस्टिंग के समय कंपनी का बाजार पूंजीकरण 40,922.20 करोड़ था।
 
लिस्टिंग पर निवेशकों को कितना फायदा : कंपनी ने आईपीओ के तहत 137 शेयरों का लॉट साइज तय किया था और अपर प्राइस बैंड 109 रुपए के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,933 रुपए का निवेश करना था। अब लिस्टिंग के साथ ही फिजिक्सवाला आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को हर लॉट पर करीब 5000 रुपए का फायदा हआ। 
 
ग्रो का मार्केट कैप : शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से ही ग्रो कंपनी का शेयर निवेशकों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शनिवार को ग्रो का मार्केटकैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। ग्रो की पैरेंट कंपनी Billionbrains Garage Ventures ने पिछले बुधवार को शेयर बाजार में कदम रखा था और एनएसई पर 112 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुई, जो 100 रुपए के इश्यू प्राइस से 12 फीसदी ज्यादा था।
 
लिस्टिंग के बाद से अब तक Groww में शेयरों में 70 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है। फिलहाल एनएसई पर यह शेयर 188.57 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

