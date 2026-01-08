ट्रंप के बयान से टूटा शेयर बाजार, Sensex 780 अंक फिसला, Nifty भी 264 अंक लुढ़का

Share Market Update News : वैश्विक बाजारों में व्यापक बिकवाली और अमेरिकी शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका के बीच बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 780 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी को 264 अंकों का बड़ा नुकसान हुआ। निवेशकों को 4 दिन में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के अलावा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट, वेनेजुएला में राजनीतिक संकट और वैश्विक बाजारों से आ रहे कमजोर संकेतों के कारण भी शेयर बाजार में गिरावट आई।
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 780.18 अंक गिरकर 84,180.96 पर आ गया, वहीं निफ्टी 263.90 अंक गिरकर 25,876.85 पर आ गया।
सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से लार्सन एंड टुब्रो, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और ट्रेंट सबसे ज्यादा नुकसान में रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रतिबंध बिल का समर्थन किया है जो उन देशों पर 500% टैरिफ लगा सकता है जो रूसी तेल खरीद रहे हैं।
इसमें भारत का नाम सामने आने के बाद इसका असर सीधे भारतीय शेयर बाजार पर दिखा, जहां आज तेज गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के संबंध में कोई ठोस घोषणा न होने से भी निवेशक घबरा रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक, धातु, तेल एवं गैस और जिंस शेयरों में भारी बिकवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निरंतर निकासी ने बाजार पर दबाव बनाए रखा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के अलावा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट, वेनेजुएला में राजनीतिक संकट और वैश्विक बाजारों से आ रहे कमजोर संकेतों के कारण भी शेयर बाजार में गिरावट आई। इस बीच चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई।
