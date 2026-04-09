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Pan Kulfi: मेहमानों को कर दें हैरान! घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पान कुल्फी

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शाही पान कुल्फी का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (16:55 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (16:55 IST)
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cool cool recipe,: क्या आप डिनर पार्टी के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं? यह शाही पान कुल्फी न केवल एक शानदार डेजर्ट है, बल्कि एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी। इसका स्वाद चखने के बाद मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।

रेसिपी: 

1. मलाई कुल्फी के बेस (गाढ़ा दूध) में 2-3 ताजे कलकत्ता पान के पत्तों का पेस्ट मिलाएं।
 
2. इसमें 2 चम्मच गुलकंद, सौंफ का पाउडर और थोड़ी सी इलायची डालें।
 
3. हरा रंग देने के लिए आप चुटकी भर फूड कलर या पालक का रस डाल सकते हैं।
 
4. इसे जमाएं और परोसते समय ऊपर से बारीक टूटी-फ्रूटी छिड़कें।
 

शाही पान कुल्फी- FAQs:

1. क्या पान के पत्ते कड़वे लगेंगे? 
नहीं, गुलकंद की मिठास इसे बैलेंस कर देती है।
 
2. गुलकंद न हो तो क्या करें? 
आप थोड़ी ज्यादा चीनी और सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: बिना दूध, बिना क्रीम: सिर्फ 2 चीजों से घर पर बनाएं बाजार जैसी 'मैंगो डॉली' आइसक्रीम

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WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (16:55 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (16:55 IST)

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