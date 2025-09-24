भारत के इन शहरों की प्रॉपर्टी बनी NRI की पहली पसंद, जानिए Top 3 नाम

NRI property investment in indian cities: विदेश में रहने वाले भारतीय (NRI) अब न केवल अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना चाहते हैं, बल्कि वे यहां निवेश के अवसरों को भी गंभीरता से देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय रियल एस्टेट बाजार ने एनआरआई निवेशकों को काफी आकर्षित किया है। पारंपरिक रूप से निवेश के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और मध्य पूर्व के देशों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब भारतीय शहर अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और स्थिर रिटर्न के कारण एनआरआई की पहली पसंद बन रहे हैं। आइए जानते हैं भारत के उन शीर्ष 3 शहरों के बारे में, जिनकी प्रॉपर्टी एनआरआई के लिए निवेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुकी है।





1. मुंबई: वित्तीय और निवेश का केंद्र

मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, हमेशा से ही रियल एस्टेट निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा है। 2024 में, इस शहर ने भारतीय रियल एस्टेट में कुल निजी इक्विटी निवेश का 50% हिस्सा प्राप्त किया, जो इसकी असाधारण मांग और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। मुंबई का रियल एस्टेट बाजार न केवल हाई-एंड प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां व्यावसायिक और आवासीय दोनों क्षेत्रों में निवेश पर उच्च रिटर्न मिलता है। इसके अलावा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो जैसी परियोजनाओं ने शहर को और भी अधिक सुविधाजनक बना दिया है।





2. हैदराबाद: उभरता हुआ निवेश का सितारा

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में हैदराबाद एनआरआई के लिए रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक के रूप में उभर रहा है। 'दक्कन के पठार' पर बसा यह शहर किफायती प्रॉपर्टी, मजबूत आईटी और फार्मा सेक्टर, और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों की तुलना में यहां प्रॉपर्टी की कीमतें अधिक आकर्षक हैं, जिससे निवेशकों को भविष्य में अधिक लाभ की उम्मीद है। हैदराबाद का सुनियोजित विकास और यहां बन रहे नए आवासीय और वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स इसे एनआरआई के लिए एक पसंदीदा निवेश केंद्र बना रहे हैं।





3. बेंगलुरु: भारत की सिलिकॉन वैली

भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाने वाला बेंगलुरु, आईटी हब होने के कारण एनआरआई के लिए एक पसंदीदा स्थान है। यहां की स्थिर नौकरी बाजार, कुशल पेशेवरों की निरंतर मांग, और आधुनिक जीवनशैली ने इसे एक विश्वसनीय निवेश विकल्प बना दिया है। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की मांग हमेशा ऊँची रहती है, जिससे यहां निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है। एनआरआई यहां अपने परिवार के लिए घर खरीदने के साथ-साथ किराये की आय प्राप्त करने के लिए भी निवेश करते हैं।





ये तीनों शहर - मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु - एनआरआई निवेशकों को न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें अपने देश की जड़ों से भी जोड़े रखते हैं। इन शहरों में निवेश का बढ़ता रुझान यह साबित करता है कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार वैश्विक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बन चुका है।