क्यों तेजी से इस धर्म को छोड़ रहे लोग, कैसी है हिन्दुओं की हालत, जानिए किन देशों में बढ़े धर्म परिवर्तन के मामले

why people are leaving their religion: दुनियाभर में 800 करोड़ से अधिक लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेजी से बदलती इस दुनिया में लोग अपने पारंपरिक धर्मों को क्यों छोड़ रहे हैं? प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, 55 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 10 वयस्कों में से लगभग 1 ने अपने बचपन के धर्म को छोड़ दिया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि धार्मिक पहचान अब पहले जितनी स्थिर नहीं रही है। 'प्यू रिसर्च सेंटर' की एक हालिया रिपोर्ट इस विषय पर कई महत्वपूर्ण खुलासे करती है, जो हमें धर्म परिवर्तन के वैश्विक रुझानों और उसके पीछे के कारणों पर सोचने पर मजबूर करते हैं।