शिप्रा में गिरी पुलिसकर्मियों की कार, थाना प्रभारी समेत 2 के शव बरामद, महिला आरक्षक की तलाश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

उज्जैन (मप्र) , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (16:22 IST)
Ujjain Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां शिप्रा नदी के पुल से शनिवार रात एक कार नीचे जा गिरी। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर कार समेत सवारों का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नदी में कार गिरने से लापता हुए 2 पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं लापता महिला आरक्षक की तलाश की जा रही है। यह हादसा उस समय हुआ, जब पुलिसकर्मी गुराडिया-सांगा क्षेत्र से लापता हुई 14 साल की बालिका की तलाश में चिंतामण जा रहे थे।

खबरों के अनुसार, उज्जैन में शिप्रा नदी के पुल से शनिवार रात एक कार नीचे जा गिरी। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर कार समेत सवारों का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नदी में कार गिरने से लापता हुए 2 पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए गए हैं। जिनकी पहचान उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा और एसआई मदनलाल निमामा के रूप में हुई है। महिला आरक्षक आरती पाल और कार की तलाश की जा रही है।
यह हादसा उस समय हुआ, जब थाना प्रभारी अशोक शर्मा 2 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गुराडिया-सांगा क्षेत्र से लापता हुई 14 साल की बालिका की तलाश में चिंतामण जा रहे थे। एसपी शर्मा के मुताबिक, संभवतः कार महिला आरक्षक आरती चला रही थीं, इस दौरान शिप्रा नदी के बड़े पुल से अनियंत्रित होकर कार नदी में गिर गई। कार नदी में कैसे गिरी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है।
