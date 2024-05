UP: पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक को डंपर ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत

Collision between truck and dumper in Ballia: उत्तरप्रदेश के बलिया (Ballia) कोतवाली थाना क्षेत्र में एक डंपर व ट्रक (dumper truck) की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बलिया कोतवाली के प्रभारी संजय सिंह ने बुधवार को बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले में मंगलवार देर रात लगभग 1.30 बजे एक पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में दूसरे डंपर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।