अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना, भाजपा ने भी किया पलटवार

Akhilesh Yadav targeted the government : समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोलते हुए शनिवार को कहा कि सबसे पहले तो भाजपाइयों को यह याद रखना चाहिए कि भाजपा किसी की सगी नहीं है और भाजपा एक इस्तेमाली पार्टी है। भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो अपने परिवार के सगे नहीं हुए, वे भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत न दें।

भ्रष्टाचार को छिपाने और दुष्प्रचार कर रहे : सपा प्रमुख यादव ने 'एक्स' पर 49 सेकंड का एक वीडियो साझा किया जिसमें खाद के लिए कतार में खड़े किसान दिख रहे हैं और एक बुजुर्ग किसान को रोते हुए देखा जा सकता है। यादव ने कहा कि भाजपा के वे कार्यकर्ता और समर्थक जो 'अमृतकाल' की बात कर रहे हैं, उन्हें यह वीडियो देखकर अपने ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल, भाजपा अपने भोले-भाले समर्थकों के भोलेपन का भी दुरुपयोग करती है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने और दुष्प्रचार के लिए।

यादव ने कहा कि वो पढ़े-लिखे लोग भी एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचें कि साम्प्रदायिक राजनीति की घुट्टी पिलाकर भाजपा और उनके संगी-साथियों ने किस तरह उनके ज्ञान और विवेक को बंधक बना लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को भी अपने झूठ के प्रचार की खेती में, नफरती व्हॉट्सऐप मैसेज और मिथ्या संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करती है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अपने परिवार के ही सगे नहीं हुए, वैसे नेता भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत न दें। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जनता जनार्दन लगातार खारिज कर रही है जिसके चलते हैरान-परेशान सपा अध्यक्ष का आजकल एक ही एजेंडा रह गया है- झूठ और भ्रम का प्रायोजित नाटक करके जनता को भ्रमित करना। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जनता के लिए मोदी-योगी सरकार खुशहाली का पर्याय बन चुकी है, इसलिए सपा और कांग्रेस के झूठ और भ्रम की असलियत जनता जानती है और अब इन दलों की दाल नहीं गलने वाली।(भाषा)

