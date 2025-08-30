सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, बाघ ने नोच नोचकर मार डाला

उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र के बसारा गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान पर कथित रूप से बाघ (tiger) ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस (police) ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम उस समय की है, जब 50 वर्षीय किसान राकेश वर्मा अपने खेत में काम कर रहे थे तभी कथित तौर पर झाड़ियों से निकलकर एक बाघ ने पीछे से उन पर हमला कर दिया।

बाघ ने नोच-नोचकर मार डाला : उसने बताया कि बाघ ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और नोच-नोचकर मार डाला। घटनास्थल पर मौजूद अन्य किसानों के अनुसार राकेश वर्मा खेत में अकेले थे और उनकी चीखें सुनकर आस-पास काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ उन्हें खेत से घसीटकर ले जा चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी शोर मचाते हुए लगातार बाघ का पीछा कर रहे थे जिससे डरकर बाघ उन्हें छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।