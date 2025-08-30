डाटा चोरी का खतरा, संकट में 250 करोड़ जीमेल अकाउंट, डाटा लीक होने पर क्या करें

Data Theft threat : गूगल के ढाई सौ करोड़ जीमेल अकाउंट पर डाटा चोरी का खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि Gmail पर हुए अब तक के सबसे बड़े साइबर अटैक की वजह से 250 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियां हैकर्स के पास पहुंच गई है। अब यूजर्स के मन में सवाल उठ रहा हैं जिन लोगों का अकाउंट हैक हुआ है उनमें उनका नाम तो नहीं है।

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गूगल डेटाबेस में तक का सबसे बड़ा डेटा लीक है। उन्होंने लोगों ने अपने जीमेल का पासवर्ड बदलने को कहा है। जीमेल का डेटाबेस मैनेज करने वाली कंपनी सेल्सफोर्स के क्लाउड प्लेटफॉर्म में यह डेटा ब्रीच हुआ है। कहा जा रहा है कि यह डाटा ShinyHunters नाम के हैकर ग्रुप के पास है।

दावा किया जा रहा है कि डाटा में सेंध जून 2025 में लगी थी। गूगल के थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप (GTIG) के मुताबिक, स्कैमर्स ने आईटी स्टाफ को फोन कॉल्स के द्वारा अपनी जाल में फंसाया। स्कैमर्स ने खुद को गूगल का कर्मचारी बताते हुए सेल्सफोर्स में फर्जी ऐप को कनेक्ट करके डेटा लीक को अंजाम दिया।

हालांकि, गूगल ने साफ कर दिया है कि किसी भी यूजर का पासवर्ड लीक नहीं हुआ है लेकिन कई यूजर्स के चुराए हुए डेटा का हैकर्स गलत इस्तेमाल करने लगे हैं।

क्या आपका अकाउंट हैक हुआ है : आपका अकाउंट हैक हुआ या नहीं यह जानने के लिए आपको अपने फोन में Google App ओपन करनी होगी। अब आप मैनेज गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको न्यूज पेज पर जाकर सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करना है और डार्क वेब रिपोर्ट पर क्लिक करके स्टार्ट मॉनिटरिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद सेलेक्शन को कन्फर्म करने के बाद डन बटन पर क्लिक करना है। कुछ ही देर में आपको डेटा लीक की जानकारी मिल जाएगी।

डाटा लीक होने पर क्या करें : अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो तुरंत नया पासवर्ड सेट करें। आपको हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रख चाहिए। लंबे समय तक एक ही पासवर्ड रखने से उसके चोरी होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। अत: समय समय पर पासवर्ड जरूर बदलें।

