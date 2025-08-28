संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

Sambhal violence: उत्तरप्रदेश के संभल (Sambhal) में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सौंप दी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
आयोग के सदस्य अरोड़ा, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1979 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी अरविंद कुमार जैन और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और 24 नवंबर, 2024 को संभल में हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। संजय प्रसाद ने रिपोर्ट के विवरण के बारे में पूछे जाने पर कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हम इस बारे में कुछ बता सकेंगे।
4 लोगों की मौत हो गई थी : संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले को लेकर पिछले साल 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित 8 लोगों ने संभल की जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को ही शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। उसके बाद 24 नवंबर को एक बार फिर टीम सर्वे करने पहुंची। इस दौरान व्यापक हिंसा हुई और गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई तथा 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली समेत कई नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta