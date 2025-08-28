ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Renault ने E20 फ्यूल को लेकर तोड़ी चुप्पी, ग्राहकों को नहीं होगा नुकसान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Renault India

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (16:27 IST)
यात्री वाहन निर्माता कंपनी Renault इंडिया ने ई10 (पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण) अनुकूल वाहनों में ई20 ईंधन के इस्तेमाल से नुकसान की आशंकाओं को खारिज करते हुए ग्राहकों को बताया कि इन वाहनों का परीक्षण ई20 ईंधन के लिए भी किया जा चुका है और इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।
 
रेनॉ इंडिया ने एक बयान में कहा कि ई10 के लिए परीक्षित और प्रमाणित वाहनों में ई20 ईंधन के उपयोग के संबंध में हाल ही में उठे प्रश्नों से ग्राहकों की चिंताओं के आधार पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है। उसने कहा कि तत्कालीन प्रचलित मानदंडों के अनुसार, उक्त रेनॉ ट्राइबर (मॉडल 2022) के टाइप अप्रूवल और उत्पादन परीक्षणों के प्रयोजनों के लिए ई-10 को ही 'घोषित ईंधन' माना गया था।
ALSO READ: सस्ती Renault Kiger की धांसू इंट्री, Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Sonet को देगी टक्कर
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन ने किया गहन परीक्षण
ई10 के अनुकूल कारों से संबंधित विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन और भारतीय वाहन अनुसंधान संघ (एआईएआई) द्वारा संयुक्त रूप से गहन परीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न ईंधन संयोजनों को शामिल किया गया।
 
परीक्षण के दौरान ई10 के लिए प्रमाणित वाहनों में ई20 ईंधन का उपयोग भी शामिल था। इस अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट में माना गया था कि वर्तमान में सड़क पर चलने वाले वाहन ई20 के अनुकूल हैं और निष्कर्ष निकाला गया था कि ई10 के अनुकूल वाहनों में ई20 ईंधन के उपयोग से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
 
कंपनी ने बयान में कहा है कि ई10 के अनुकूल और परीक्षण किये गये वाहनों में ई20 ईंधन का उपयोग करके सड़कों पर चलने वाली रेनॉ कारों में कोई गंभीर चुनौती नहीं देखी गई है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, किन महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2100 रुपए?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels