आक्रांताओं का कोई नाम लेने वाला नहीं, साहिबजादे हमेशा याद रहेंगे : योगी

वीर बाल दिवस एवं गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर कीर्तन समागम में शामिल हुए योगी

Chief Minister Yogi Adityanath: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कीर्तन समागम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया वीर साहबजादों को याद कर रहा है, लेकिन जिन आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। योगी ने कहा कि भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है, जहां गुरुद्वारा न हो। भारत में आज हर जगह एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।

राजधानी लखनऊ में वीर बाल दिवस एवं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर कीर्तन समागम में मुख्यमंत्री योगी नेबाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को नमन करते हुए इसे भारत की सनातन और सिख परंपरा की गौरवशाली विरासत बताया। मुगल शासक औरंगजेब पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को चुनौती दी थी। उन्हें केवल एक सामान्य मनुष्य समझने की भूल की थी।

औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई नहीं : मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, सिख रहता है, वह इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आज के समय में औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी पैदा नहीं हो पा रहा है। कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा भारत की आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का आधार है। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, सभी गुरुओं ने मानवता, सेवा, त्याग और साहस का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जहांगीर ने गुरु अर्जुनदेव पर बर्बरता की, लेकिन गुरु तेगबहादुर के तेज के सामने वह चल नहीं पाया। गुरुओं का बलिदान देश और धर्म के लिए था। इस अवसर पर मुख्‍यमंत्री योगी ने कलाकारों और बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। साथ ही कीर्तन समागम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कृपाण भेंट की गई।

