मेरठ के लू बक्सर गांव में तेज रफ्तार वाहन को लेकर हुआ विवाद, खूनी संघर्ष में बदला, 11 लोग घायल

Bloody conflict in Meerut: मेरठ (Meerut) के भावनपुर थाना क्षेत्र के लू बक्सर (Lu Buxar) गांव में शुक्रवार को तेज रफ्तार वाहन को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष (bloody conflict) में बदल गया। 2 समुदायों के बीच हुए इस संघर्ष में लाठी-डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिसमें 1 महिला सहित 11 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।

शाम को विवाद ने फिर तूल पकड़ा : लेकिन शाम को विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। बेगराज का आरोप है कि जब वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रहा था, तब शारिक ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मौके पर जमा हो गए और एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से वार करने लगे, वहीं स्थानीय लोगों ने इस संघर्ष का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई : घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा है इसलिए गांव और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस फूंक-फूंककर कदम रख रही है। गांव में ऐहतियात की दृष्टि से निगरानी करते हुए पुलिस बल गश्त कर रहा है।

