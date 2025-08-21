ganesh chaturthi

सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा बुजुर्ग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (14:32 IST)
Yogi Adityanath Janta Darbar : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में स्थित आवास पर गुरुवार को आयोजित 'जनता दरबार' कार्यक्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति जहर खाकर पहुंचा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
 
लखनऊ पुलिस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक घटना सुबह लगभग आठ बजकर 50 मिनट पर हुई। सतवीर गुर्जर (65) नामक व्यक्ति 'जनता दरबार' में पहुंचा और वहां मौजूद लोगों को बताया कि उसने जहर खा लिया है।
 
यह पता चलने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों व सुरक्षाकर्मियों ने उसे एम्बुलेंस से तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों का कहना है कि गुर्जर की हालत अब स्थिर है।
 
बताया जा रहा है कि गुर्जर एक रिटायर फौजी है। उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इस बारे में अभी पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
