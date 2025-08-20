Hanuman Chalisa

अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, बहाल होगी विधायकी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

प्रयागराज , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (15:01 IST)
Abbas Ansari news in hindi : बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की सजा रद्द की।
 
हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही अंसारी की विधायकी भी बहाल हो जाएगी है। इस फैसले के बाद मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।  
 
गौरतलब है कि मऊ सदर सीट से सुभासपा के विधायक और पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी करार देते हुए शनिवार को 2 साल की सजा सुनाई थी।
 
सजा के चलते 1 जून को अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी।  
 
अब्बास अंसारी वर्ष 2022 में मऊ सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के तहत सुभासपा के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। सुभासपा वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन सरकार की सहयोगी है और पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

