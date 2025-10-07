Biodata Maker

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

हमें फॉलो करें The wife turns into a serpent at night; the husband makes sensational allegations against her; the wife turns into a serpent; the husband appeals to the DM; a unique case has emerged in Sitapur.

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (19:42 IST)
उत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र देने वाले शख्स मेराज ने गुहार लगाते हुए कहा कि साहब मुझे मेरी पत्नी से बचा लिया जाए। मेरी पत्नी रात में नागिन बनकर मुझे डराती है और डसती है। मिराज के इन आरोपों को सुनकर हर कोई हैरान है। 
 
डसने से इस तरह बचा
मेराज नाम के शख्स ने महमूदाबाद तहसील में डीएम की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया और अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे उसकी पत्नी से बचाया जाए। मेराज द्वारा दिए गए प्रार्थना में कहा गया कि उसकी पत्नी रात में नागिन बनकर डराती है और उसे डसती है। 
 
प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान है जो कि अक्सर रात में उसे डराती है जिसकी वजह से वह सो नहीं पा रहा है। मेराज ने कहा कि जब वह रात में जग जाता है तो उसकी पत्नी उसे डस नहीं पाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। पत्नी पर रात में नागिन बनने के आरोपी को लेकर मिराज अपनी पत्नी की झाड़ फूंक भी करवा चुका है। इतना ही नहीं इस मामले को लेकर महमूदाबाद कोतवाली में पंचायत भी हो चुकी है लेकिन इसका हल नहीं निकल पाया। Edited by : Sudhir Sharma

