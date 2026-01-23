rashifal-2026

Happy Basant Panchami Status 2026: बसंत पंचमी पर अपनों को भेजें ये 10 जादुई शुभकामना संदेश और स्टेटस, बरसेगी मां सरस्वती की कृपा

वीणावादिनी देवी मां सरस्वती और बसंत पंचमी का फोटो

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (11:03 IST)
Basant Panchami Messages: माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है, जिसे 'श्री पंचमी' भी कहते हैं। वर्ष 2026 में यह पर्व 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन चारों ओर पीली सरसों के फूल और बसंती फिजाएं मन को मोह लेती हैं। इस खास अवसर पर ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने और अपनों को बधाई देने के लिए हम लेकर आए हैं बेहतरीन व्हाट्सएप स्टेटस, कोट्स और विशेस।ALSO READ: Vasant Pancham: बसंत पंचमी के 5 रहस्य, जिन्हें जानकर सच में हैरान रह जाएंगे आप

बसंत पंचमी विशेष: टॉप 10 शुभकामना संदेश और कोट्स

 

1. विद्या की देवी का आशीर्वाद

"मां सरस्वती का साथ हो, 
हाथों में वीणा और पुस्तक हो,
सदा रहे मां का आशीर्वाद, 
आपके पास ज्ञान का अटूट भंडार हो।"
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
 

2. बसंत की नई शुरुआत

"पीले-पीले सरसों के फूल, 
पीली उड़े गुलाल,
रंग बरसे बसंत का, 
खुशियां रहें आपके साथ हर साल।"

 

3. सफलता का मंत्र

"सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर, 
आपकी बुद्धि और ज्ञान का उदय हो,
आप जो भी लक्ष्य चुनें, 
उसमें आपकी हमेशा विजय हो।"
 

4. प्रकृति का उत्सव

"लो आया फिर बसंत है आया, 
प्रकृति ने पीला रंग सजाया,
कोयल की कूक ने मन हर्षाया, 
बसंत पंचमी का त्योहार है आया।"
 

5. शुभकामना संदेश

मां सरस्वती की कृपा से
आपके जीवन में विद्या और विवेक बढ़े।
बसंत पंचमी मंगलमय हो।
 

6. ज्ञान का प्रकाश

"अंधेरा मिटे ज्ञान के प्रकाश से, 
हर मन में हो नई उमंग,
बसंत पंचमी लाए आपके जीवन में 
खुशियों के नए रंग।"
 

7. शिक्षा और संस्कार

"किताबों का साथ हो, 
कलम पर हाथ हो,
ज्ञान की देवी का सदा 
आपके सिर पर हाथ हो।"
 

8. छोटा और सुंदर स्टेटस

"उड़े पतंग, खिले मन, 
आए बसंत, मिटे दुख के क्षण।"
Happy Basant Panchami 2026!
 

9. मधुर वाणी का वरदान

"वीणा लेकर हाथ में, 
सरस्वती हो आपके साथ,
मिले मां का आशीर्वाद, 
बना रहे सदा उनका हाथ।"
 

10. नई उम्मीदों का पर्व

"ठिठुरती ठंड के बाद 
बसंत की ये बहार,
मुबारक हो आपको 
खुशियों भरा ये त्योहार!"
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

बसंत पंचमी-FAQs

प्रश्न 1. बसंत पंचमी 2026 में कब मनाई जाएगी?
उत्तर: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाई जाएगी।
 
प्रश्न 2. इस दिन पीले रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं?
उत्तर: पीला रंग ऊर्जा, उत्साह और समृद्धि का प्रतीक है। यह देवी सरस्वती का प्रिय रंग भी है और इस मौसम में प्रकृति (सरसों के फूल) भी पीले रंग में रंगी होती है।
 
प्रश्न 3. क्या बसंत पंचमी पर बच्चों की शिक्षा शुरू करना शुभ है? 
उत्तर: जी हां, इसे 'अक्षय मुहूर्त' माना जाता है। इस दिन बच्चों का 'अक्षर ज्ञान' या 'विद्यारंभ संस्कार' करना अत्यंत शुभ होता है।
 
प्रश्न 4. बसंत पंचमी पर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? 
उत्तर: मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए "ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः" मंत्र का जाप करना फलदायी होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

