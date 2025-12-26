Festival Posters

31st नाइट का जश्न मनाएं, पर 'हंगामा' नहीं! इन 5 गलतियों से बचें, वरना पछताएंगे

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (12:12 IST)
Happy New Year 2026 Special: साल का आखिरी दिन हो और जश्न न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता! 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही नए साल का स्वागत करने के लिए हर कोई बेताब है। आज के दौर में 'थर्टी फर्स्ट' की पार्टियों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जोश में होश खोना भारी पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नए साल की शुरुआत पुलिस स्टेशन या अस्पताल के चक्कर लगाकर न हो, तो जश्न के बीच इन 5 बड़ी गलतियों से तौबा कर लें।
 
1. 'ड्रिंक एंड ड्राइव' को कहें सख्त ना:
पार्टी में पीना-पिलाना आम बात है, लेकिन नशे में स्टीयरिंग थामना मौत को दावत देने जैसा है। 31st की रात चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर और ब्रेथ एनालाइजर (Breath Analyzer) तैयार रहते हैं। जेल की हवा खाने और भारी जुर्माना भरने से बेहतर है कि आप कैब (Cab) बुक करें या किसी ऐसे दोस्त को साथ रखें जिसने ड्रिंक न की हो। अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें।
ALSO READ: 31st night party: 31st मनाने के लिए हैं भारत के 5 प्रमुख शानदार शहर
2. कागजात साथ रखें, 'चालान' से बचें:
अगर आप अपनी गाड़ी से बाहर जा रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पूरे पेपर (RC, Insurance, PUC) साथ रखना न भूलें। न्यू ईयर की रात चेकिंग बहुत सख्त होती है। एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे जश्न का मजा किरकिरा कर सकती है। याद रखें, पुलिस से बहस आपको भारी पड़ सकती है।
 
3. ऑनलाइन ऑर्डर में 'देर' मतलब 'अंधेर':
अक्सर लोग घर पर पार्टी करते हैं और आखिरी समय पर खाना ऑर्डर करते हैं। ध्यान रहे, इस दिन रेस्टोरेंट्स पर भारी दबाव होता है। अगर आपने रात 10 बजे के बाद ऑर्डर करने का सोचा, तो शायद आपको खाना मिले ही नहीं या फिर 2-3 घंटे की देरी हो जाए। स्मार्ट बनें और अपना ऑर्डर समय से पहले ही दे दें।
 
4. ट्रैफिक नियमों का 'वीआईपी' बनकर न तोड़ें:
सड़क पर हुड़दंग मचाना कूल नहीं है। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के निकलना पुलिस को न्योता देना है। याद रखें, सड़क पर आपके अलावा भी बहुत से लोग होंगे, जिनमें से कुछ लापरवाह हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए खुद ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें और सुरक्षित घर पहुँचें।
 
5. सोशल मीडिया पर 'अफवाहों' से रहें दूर:
त्योहार और जश्न के माहौल में प्रशासन सोशल मीडिया (WhatsApp, FB, Instagram) पर पैनी नजर रखता है। कोई भी ऐसा मैसेज, फोटो या वीडियो शेयर या फॉरवर्ड न करें जिससे शांति भंग हो या किसी की भावनाएं आहत हों। एक गलत 'फॉरवर्ड' आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक बनें और केवल खुशियां फैलाएं।
 
बॉटम लाइन: नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है, इसे कड़वी यादों के साथ शुरू न करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और नए साल का शानदार स्वागत करें!
 
Wish you a very Happy & Safe New Year 2026

