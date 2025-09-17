Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें 18 September 2025 Today Shubh Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 18 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: budh gochar 2025: बुध बदलेंगे चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 18 सितंबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वादशी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पुष्य
 
योग (सूर्योदयकालीन)-शिव
 
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
 
योगिनी वास-नैऋत्य
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-कर्क
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
 
आज का उपाय-किसी विप्र को स्वर्ण भेंट करें।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-गुरुपुष्य योग/द्वादशी (संन्यासी) श्राद्ध/सर्वार्थसिद्धि अमृत योग
 
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: shradh 2025: अर्पण और तर्पण में क्या है अंतर? जानें क्यों पितृपक्ष में तर्पण है सबसे महत्वपूर्ण

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

budh gochar 2025: बुध बदलेंगे चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels