rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश और दीये का फोटो

WD Feature Desk

, मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (18:04 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
 21 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि की खास साधना और पूजा विधि, जानें जरूरी नियम और सावधानियां
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
21 जनवरी 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और साथ ही विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा।
 
आज का पंचांग (21 जनवरी 2026)
तिथि: तृतीया (रात्रि 11:13 तक), उसके बाद चतुर्थी प्रारंभ।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: बुधवार
 
नक्षत्र: शतभिषा (दोपहर 11:03 तक), उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र।
 
योग: व्यतीपात (सायं 04:47 तक), उसके बाद वरीयान योग।
 
करण: गर (दोपहर 11:43 तक), फिर वणिज।
 
चंद्र राशि: कुंभ (पूरा दिन और रात)
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: (आज बुधवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है, लेकिन अन्य शुभ योगों का लाभ लिया जा सकता है।)
 
अमृत काल: रात्रि 12:47 से 02:22 तक (22 जनवरी तड़के)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:20 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:20 से 03:02 तक
 
रवि योग: दोपहर 11:03 से अगले दिन सुबह 07:13 तक (कार्यों में सफलता के लिए श्रेष्ठ)
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 12:33 से 01:52 तक
 
यमगण्ड: प्रातः 08:33 से 09:53 तक
 
गुलिक काल: सुबह 11:13 से दोपहर 12:33 तक
 
पंचक: पूरे दिन।ALSO READ: Vasant Pancham: बसंत पंचमी के 5 रहस्य, जिन्हें जानकर सच में हैरान रह जाएंगे आप

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Vasant Pancham: बसंत पंचमी के 5 रहस्य, जिन्हें जानकर सच में हैरान रह जाएंगे आप

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels