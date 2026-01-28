Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (18:07 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! 29 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vastu tips: ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभ क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 29 जनवरी 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज जया एकादशी का मुख्य व्रत रखा जाएगा और साथ ही आज भीष्म द्वादशी का भी विशेष संयोग है।

आज का पंचांग (29 जनवरी 2026) तिथि: एकादशी (प्रातः 09:50 तक), उसके बाद द्वादशी प्रारंभ।

पक्ष: शुक्ल पक्ष मास: माघ वार: गुरुवार नक्षत्र: मृगशिरा (रात्रि 02:18, 30 जनवरी तक), उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र।

योग: इन्द्र (रात्रि 09:18 तक), उसके बाद वैधृति योग। करण: विष्टि/भद्रा (प्रातः 09:50 तक), फिर बव।

चंद्र राशि: वृषभ (दोपहर 02:37 तक), उसके बाद मिथुन राशि। शुभ और अशुभ मुहूर्त शुभ समय (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:56 तक (सर्वश्रेष्ठ समय)

अमृत काल: सायं 04:54 से सायं 06:31 तक ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:25 से 06:17 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:25 से 03:08 तक

अशुभ समय (Avoid for New Tasks) राहुकाल: दोपहर 01:55 से 03:16 तक (इस समय नए कार्य टालें) यमगण्ड: प्रातः 07:10 से 08:31 तक