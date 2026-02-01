Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 फरवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

WD Feature Desk

, रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Aaj ka Muhurat:  क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
2 फरवरी 2026, सोमवार से फाल्गुन मास का प्रारंभ हो रहा है। 
 
हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ पूर्णिमा के अगले दिन से फाल्गुन मास की शुरुआत होती है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है।

आज का पंचांग (2 फरवरी 2026)

तिथि: प्रतिपदा (प्रातः 06:12 तक), उसके बाद द्वितीया प्रारंभ (जो अगले दिन तड़के 06:04 तक रहेगी)।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन (प्रथम दिन)
 
वार: सोमवार
 
नक्षत्र: अश्लेषा (रात्रि 02:14 तक), उसके बाद मघा नक्षत्र।
 
योग: आयुष्मान (दोपहर 03:45 तक), उसके बाद सौभाग्य योग।
 
करण: बालव (प्रातः 06:12 तक), फिर कौलव।
 
चंद्र राशि: कर्क (रात्रि 02:14 तक), उसके बाद सिंह राशि।
 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (दिन का सबसे शुभ समय)
 
अमृत काल: रात्रि 12:26 से 02:12 तक (3 फरवरी तड़के)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:23 से 06:16 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:27 से 03:10 तक
 
सौभाग्य योग: दोपहर 03:45 से शुरू (वैवाहिक और मंगल कार्यों के लिए शुभ)
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: प्रातः 08:30 से 09:51 तक (इस समय शुभ कार्य टालने चाहिए)
 
यमगण्ड: सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 01:56 से 03:18 तक
 
गण्डमूल: पूरे दिन (आज अश्लेषा नक्षत्र होने के कारण गण्डमूल दोष रहेगा)

