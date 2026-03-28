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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (18:04 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (12:08 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 29 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: आपके मूलांक के आधार पर जानें 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के अहम अवसर
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

आज का पंचांग: 29 मार्च 2026, रविवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और कामदा एकादशी

 
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। मान्यताओं के अनुसार, इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं (कामनाएं) पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है। आज पाम संडे भी है।
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 29 मार्च 2026
 
वार: रविवार
 
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
 
शक संवत: 1948
 
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
 
विशेष: कामदा एकादशी व्रत। यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: अश्लेषा (रात 04:50 तक, 30 मार्च), उसके बाद मघा।
 
योग: गण्ड (दोपहर 01:50 तक, उसके बाद वृद्धि)।
 
करण: कौलव (शाम 07:15 तक), फिर तैतिल।
 
विशेष नोट: आज गण्डमूल नक्षत्र (अश्लेषा) का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की शांति पूजा का विचार किया जाना चाहिए।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:46 तक (दिन का सबसे शुभ समय)
 
अमृत काल: रात 03:00 से 04:50 तक (30 मार्च की सुबह)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:40 से 05:30 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:16 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: शाम 05:15 से 06:49 तक (इस समय शुभ कार्य टालें)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:35 से 02:05 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:40 से 05:15 तक
 
दुर्मुहूर्त: शाम 05:12 से 05:59 तकALSO READ: Palm Sunday 2026: पाम संडे कब है और क्यों मनाया जाता है?

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