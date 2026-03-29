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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त से संबंधित सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (18:02 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (12:23 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
 30 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: महावीर जयंती पर करें ये 5 कार्य, मिलेगा सुख और शांति का आशीर्वाद
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है तथा आज 'सोम प्रदोष व्रत' होने के कारण शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। 

 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 30 मार्च 2026
 
वार: सोमवार
 
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
 
शक संवत: 1948
 
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: द्वादशी
 
विशेष: कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले इसी समय के बीच अपना उपवास खोलें।

 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: मघा (अगले दिन सुबह 07:10 तक, 31 मार्च)
 
योग: वृद्धि (दोपहर 02:30 तक, उसके बाद ध्रुव)
 
करण: वणिज (सुबह 08:30 तक), फिर विष्टि (भद्रा)
 
विशेष: आज गण्डमूल नक्षत्र (मघा) रहेगा।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:58 से 12:45 तक
 
अमृत काल: रात 03:15 से 05:00 तक (31 मार्च की सुबह)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:39 से 05:29 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:15 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 07:55 से 09:25 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 11:00 से दोपहर 12:35 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 02:05 से 03:35 तक
 
भद्रा: सुबह 08:30 से रात 09:40 तक (भद्रा के दौरान विशेष मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, किंतु हनुमान पूजा की जा सकती है)।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: आपके मूलांक के आधार पर जानें 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के अहम अवसर

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