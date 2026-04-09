Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 अप्रैल 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:05 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (13:08 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का दिन माता शीतला की पूजा और बासोड़ा (शीतला अष्टमी) पर्व के लिए विशेष महत्व रखता है।
10 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: अष्टमी - सुबह 11:17 एएम तक, उसके बाद नवमी।
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
वार: शुक्रवार।
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा - दोपहर 02:41 पीएम तक, उसके बाद श्रवण।
योग: सिद्ध - शाम 08:24 पीएम तक, उसके बाद साध्य।
करण: बव - सुबह 11:17 एएम तक, फिर बालव।
चंद्र राशि: मकर (पूरा दिन-रात)।
सूर्य राशि: मीन।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (शुभ)- 11:47 एएम से 12:37 पीएम
अमृत काल- 09:09 एएम से 10:47 एएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:22 एएम से 05:09 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-10:46 एएम से 12:21 पीएम
यमगण्ड- 03:31 पीएम से 05:05 पीएम
गुलिक काल-07:37 एएम से 09:12 एएम
आज के मुख्य उत्सव
लक्ष्मी पूजा: शुक्रवार होने के कारण आज धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा का भी शुभ संयोग है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से समृद्धि आती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग: आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शुक्रवार के संयोग से शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय बन रहा है (राहुकाल को छोड़कर)।
WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:05 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (13:08 IST)