Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 15 April 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर करने योग्य 7 सबसे शुभ कार्य और उपाय क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 15 अप्रैल 2026, बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज का दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के अद्भुत संयोग के कारण शिव भक्ति के लिए अत्यंत फलदायी है।

15 अप्रैल 2026: आज का पंचांग तिथि: त्रयोदशी - शाम 05:22 पीएम तक, उसके बाद चतुर्दशी।

मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)। वार: बुधवार। नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद - रात 12:05 एएम (16 अप्रैल) तक, उसके बाद रेवती।

योग: इंद्र - रात 09:22 पीएम तक, उसके बाद वैधृति। करण: गर - शाम 05:22 पीएम तक, फिर वणिज।

चंद्र राशि: मीन (पूरा दिन-रात)। सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)। आज के शुभ और अशुभ समय

अभिजीत मुहूर्त-आज उपलब्ध नहीं है (बुधवार को यह वर्जित होता है) अमृत काल- 07:54 पीएम से 09:40 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त-04:16 एएम से 05:03 एएम राहुकाल (अशुभ समय)-12:20 पीएम से 01:56 पीएम यमगण्ड- 07:32 एएम से 09:08 एएम

गुलिक काल-10:44 एएम से 12:20 पीएम आज के मुख्य उत्सव और महत्व: बुध प्रदोष व्रत: बुधवार होने से यह 'बुध प्रदोष' कहलाता है, जो ज्ञान और बुद्धि के लिए श्रेष्ठ है।

मासिक शिवरात्रि: शाम को चतुर्दशी तिथि लगने के कारण आज मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाएगी। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आज का दिन विशेष है।

पंचक जारी: आज भी पंचक का प्रभाव रहेगा। मीन राशि का पंचक होने के कारण किसी भी नए कार्य की शुरुआत में सावधानी बरतें।

सर्वार्थ सिद्धि योग: आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होने से कार्य सिद्धि के योग भी बन रहे हैं (राहुकाल को छोड़कर)।

आज का विशेष उपाय: बुधवार और शिवरात्रि का मेल होने के कारण आज शिवलिंग पर अभिषेक के बाद दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें। इससे भगवान गणेश और शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं और व्यापारिक बाधाएं दूर होती हैं।ALSO READ: Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां बुधवार और शिवरात्रि का मेल होने के कारण आज शिवलिंग पर अभिषेक के बाद दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें। इससे भगवान गणेश और शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं और व्यापारिक बाधाएं दूर होती हैं।