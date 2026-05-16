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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

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इमेज में जन्मपत्रिका के साथ फूलों की रंगोली पर सजा नारियल, पत्ते और कलश, शुभ मुहूर्त 2026 के मैसेज के साथ
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 16 May 2026 (18:06 IST) Updated Date: Fri, 15 May 2026 (13:34 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
17 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Banyan tree worship: वट सावित्री व्रत: बरगद के पेड़ में छिपा है अखंड सौभाग्य का रहस्य, जानें धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 17 मई 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि है। रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना और नई ऊर्जा के संचार के लिए विशेष माना जाता है। आज से पुरुषोत्तम या अधिमास प्रारंभ हो रहा है।
 

आज का पंचांग: 17 मई 2026

वार: रविवार
 
तिथि: एकम 
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष (ज्येष्ठ मास प्रारंभ)
 
नक्षत्र: कृतिका (अगले दिन रात 01:49 एएम, 18 मई तक)
 
योग: शोभन (शाम 04:47 पीएम तक), उसके बाद अतिगण्ड
 
करण: किस्तुघ्न (सुबह 10:55 एएम तक), उसके बाद बव
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: मेष (सुबह 08:33 एएम तक), उसके बाद वृषभ
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 एएम से 04:47 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:46 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- शाम 05:24 पीएम से शाम 07:06 पीएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 12:18 पीएम से 02:00 पीएम
गुलिक काल- दोपहर 03:42 पीएम से 05:24 पीएम
 

आज का विशेष और उपाय

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारंभ: आज से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है। इस महीने में जल का दान करना महापुण्यदायी माना जाता है।
 
सूर्य उपासना: आज कृतिका नक्षत्र है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और उगते सूर्य को जल देना आपके आत्मविश्वास और सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा।
 
अभिजीत मुहूर्त: किसी भी मांगलिक या नए कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है।
 
चंद्रमा का गोचर: आज चंद्रमा सुबह 08:33 पर अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक प्रसन्नता और कार्यों में स्थिरता आएगी।
 
सावधानी: शाम 05:24 से 07:06 के बीच राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया निवेश या यात्रा की योजना न बनाएं।ALSO READ: वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

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