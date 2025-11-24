Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 24 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 24 नवंबर 2025 (07:02 IST)

मेष राशि (Aries) Today Horoscope Rashifal 24 November 2025: करियर: कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, शत्रु तथा विरोधियों से सावधान रहें।

लव: पारिवारिक और प्रेम जीवन सुखद रहेगा। धन: कारोबार से आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर तनाव से दूरी बनाए रखें।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: नौकरीपेशा को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम में लापरवाही से बचें।

लव: शाम को पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक ख़र्चों को नियंत्रित करें।

स्वास्थ्य: स्त्री रोगों से जुड़ी किसी दिक्कत के संकेत हैं। उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में खुला संवाद आपको राहत देगा। धन: धनलाभ के बचत पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer) करियर: टीमवर्क में अपने प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें।

लव: प्रेम जीवन तथा निजी संबंधों में सुधार होगा। धन: बाहरी लोगों का संपत्ति से जुड़े मामलों में दखल बना रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें। उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं। सिंह राशि (Leo)

करियर: कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी और नौकरी में लाभ के अवसर रहेंगे। लव: प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे।

धन: कारोबार में बढ़ोतरी को लेकर आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। स्वास्थ्य: आज आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। कन्या राशि (Virgo) करियर: नौकरी में अपनी मेहनत पर ध्यान बनाए रखें। यह आगामी समय में लाभ देगा।

लव: प्रेम रिश्तों में बाहरी आलोचना करने से बचें। धन: बढ़ते कारोबार में बजट बनाकर चलने से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्की-फूल्की परेशानी हो सकती हैं। उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि (Libra) करियर: व्यावसायिक साझेदारी में फायदा होगा, नौकरीपेशा को धनलाभ होने के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। धन: व्यापार में शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। रुके आर्थिक मामलों को अच्छी गति मिलेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: कार्यस्थल की गोपनीयता बनाए रखें। जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।

लव: रिश्ते के मामलों को सुलझाने के लिए पार्टनर के साथ खुलकर बातें करें। धन: अचानक लाभ के योग हैं। फिर भी फालतू ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आज तनाव और क्रोध से बचें। उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरी तथा कारोबार के कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे। लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य: मन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। उपाय: आज भोजन दान करें।

मकर राशि (Capricorn) करियर: नौकरी में अनुशासन और वहां की व्यवस्था पर ध्यान दें।

लव: प्रेमियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ेगी। धन: आज कारोबार से धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius) करियर: व्यापार तथा जॉब कर रहे लोगों को समय का लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों के साथ-साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे। धन: कारोबारियों के आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। व्यापार पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: आज जरूरतमंद लोगों को खाने की चीजों का दान दें।

मीन राशि (Pisces) करियर: नौकरीपेशा को शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। लाभ भी बढ़ेगा।

लव: प्रेम संबंध में लगे जातक भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। धन: आज अपने फालतू खर्चों को कंट्रोल में रखें। पैतृक जायदाद के कार्य को गति मिलेगी।