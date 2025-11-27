Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 27 November 2025 : करियर: नौकरीपेशा लोगों को बढ़ी हुई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: पार्टनर के साथ आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ेगा। धन: आज धन निवेश से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरीपेशा के करियर में अचानक बाधाएं खड़ी हो सकती हैं।

लव: जीवनसाथी के लिए कोई तोहफा खरीद सकते हैं। धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: घरेलू मतभेद से मन विचलित हो सकता है। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज कारोबारियों की पुरानी अटकी हुई कई योजनाओं को गति मिलती हुई दिख रही है।

लव: पारिवारिक वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, पर बातचीत से सुलझा लेंगे। धन: प्रतिदिन बढ़ते और आकस्मिक ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे। उपाय: भगवान गणेश को दूब या दूर्वा घास अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: व्यापारी वर्ग में पुरानी पार्टनरशिप फिर से मजबूत हो सकती है।

लव: व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, जो प्रसन्नता लेकर आएगी। धन: बिजनेस में आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग हैं।

स्वास्थ्य: किसी भी बुरी आदत को अलविदा कहने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। उपाय: चांदी के बर्तन में पानी पीएं।

5. सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। कलीग्स से संबंध सुधरेंगे।

लव: रोमांस और उत्साह से भरा दिन है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धन: आर्थिक मामलों में लिया गया कोई बड़ा जोखिम सफल हो सकता है।

स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: आज लाल रंग के कपड़े पहनें। 6. कन्या (Virgo)

करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में आपके मेहनती और व्यावहारिक होने के प्रयासों का फल मिलेगा।

लव: अपने प्रेमी साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। धन: वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। आज किसी भी तरह के उधारी के लेनदेन से बचें।

7. तुला (Libra) करियर: नई नौकरी पाने के संबंध में शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, पारिवारिक सहयोग काम आएगा। धन: नवीन निवेश के लिए अच्छा समय है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब पुष्प अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: विद्यार्थियों को रिसर्च और गहन चिंतन वाले कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में भावनाओं की तीव्रता बनी रहेगी। धैर्य बनाकर चलें। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

स्वास्थ्य: आज ध्यान और विश्राम ज़रूरी है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज का दिन नई चीज़ें सीखने की प्रेरणा देगा। लव: परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मन करेगा।

धन: व्यापारिक आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य: अच्छी सेहत से उत्साह और साहस बढ़त पर रहेगा।

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा के धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

लव: प्रेमी अपने पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें। धन: जमीन या संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें। उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी में नवीन शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जिससे लाभ होगा।

लव: प्रेमी और परिवार संग हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे। धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। लाभ संवारने पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से सेहतमंद रहेंगे। उपाय: हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा अपनी योग्यता के बल पर कार्यक्षेत्र में नई राह बनाएंगे।

लव: प्रेम जीवन में आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी। धन: आज कहीं से पुराना रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।