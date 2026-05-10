Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
Image caption gives information about the 12 zodiac signs and daily horoscope
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (14:33 IST)
google-news

मेष (Aries)

Today 10 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन करियर के लिए उत्कृष्ट हो सकता है। 
लव: रिश्तों में गहराई और स्थिरता आएगी। 
धन: आज निवेश पर सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: Mothers Day Gift Idea: सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, अपनी राशिनुसार मां को दें ये खास तोहफा, बढ़ेगा सौभाग्य!
 

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। 
लव: गलतफहमियों से बचने के लिए पार्टनर से खुलकर बात करें।
धन: अप्रत्याशित आय के योग हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज योग और ध्यान लाभकारी होंगे।
उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: साझेदारी के कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। 
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विशेषकर व्यापार में अच्छा लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: आज सक्रियता और उत्साह बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें। 
 

कर्क (Cancer)

करियर: यह समय कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण की मांग करेगा। 
लव: परिवार और घर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 
धन: धन आगमन के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। 
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

करियर: रचनात्मकता और आत्मविश्वास अपने चरम पर रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों के लिए उत्तम समय है। 
धन: आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं। 
स्वास्थ्य: अपने हृदय और आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें। 
 

कन्या (Virgo)

करियर: घर और करियर के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। 
लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। 
धन: आज विशेषकर बचत पर ध्यान केंद्रित करें।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको पेट संबंधी मामूली समस्या हो सकती है।
उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा के 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (11 से 17 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा
 

तुला (Libra)

करियर: संचार कौशल और यात्राओं के माध्यम से करियर में प्रगति होगी। 
लव: रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा। 
धन: आर्थिक लाभ के मजबूत संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें और इत्र लगाएं।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपनी मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेमीजन वाणी में मधुरता बनाए रखें।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज खान-पान पर नियंत्रण रखें।
उपाय: गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करें।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है।
लव: रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। 
धन: धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: करियर में कुछ गुप्त योजनाएं बन सकती हैं।
लव: रिश्तों में दूरी या अलगाव महसूस हो सकता है। 
धन: खर्चों की अधिकता रहेगी, विशेषकर यात्रा या बाहरी मामलों पर। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा या तनाव की समस्या हो सकती है। 
उपाय: शनिवार को शनिदेव पर काले तिल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नई परियोजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। 
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। निवेश के लिए दिन अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। 
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें। 
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में उच्च पद या सम्मान मिलने के योग हैं। 
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक बल देगा।
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।
उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं।ALSO READ: 10 मई से शुरू हो रहा है खास पंचम, जानिए इसका नाम और कौनसे काम हैं वर्जित

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

10 May Birthday: आपको 10 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels