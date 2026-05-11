Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 11 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (14:49 IST)
मेष (Aries)
Today 11 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, जिससे प्रमोशन के योग बनेंगे।
लव: रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक तनाव लेने से बचें।
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे।
लव: पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी।
धन: आज अधिक फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ होगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए शुभ दिन है।
लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें।
लव: घर-परिवार को समय देना आवश्यक है।
धन: किसी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
सिंह (Leo)
करियर: आज सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: आपका आकर्षण और आत्मविश्वास लव लाइफ को बेहतर बनाएगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: अहंकार को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: आज आपको कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो सकता है।
धन: बजट बनाकर चलने से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
तुला (Libra)
करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी।
लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी।
धन: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: करियर में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा।
लव: गुप्त संबंधों से दूरी बनाए रखना बेहतर है।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य: रक्तचाप और गुस्से को नियंत्रित रखें।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: यात्रा करने का योग बन सकता है जो व्यवसाय के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ गहनता और ईमानदारी बढ़ेगी।
धन: उच्च शिक्षा में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।
उपाय: आज पीले वस्त्र धारण करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपके कर्मठ स्वभाव से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे।
लव: जीवनसाथी के करियर में प्रगति संभव है।
धन: पुराने निवेश से मुनाफा मिलेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आज नौकरीपेशा को अचानक धनलाभ के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: आय और व्यय का संतुलन बनाए रखें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: काली वस्तुओं का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में संघर्ष हो सकता है।
धन: अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा और तनाव की समस्या हो सकती है।
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