Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today 11 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, जिससे प्रमोशन के योग बनेंगे।

लव: रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: आज अत्यधिक तनाव लेने से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे।

लव: पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। धन: आज अधिक फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ होगा।

उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। मिथुन (Gemini) करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए शुभ दिन है।

लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी। धन: खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है। स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें।

लव: घर-परिवार को समय देना आवश्यक है। धन: किसी को उधार देने से बचें। स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सिंह (Leo) करियर: आज सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: आपका आकर्षण और आत्मविश्वास लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: अहंकार को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: आज आपको कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लव: किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो सकता है।

धन: बजट बनाकर चलने से लाभ होगा। स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें। तुला (Libra) करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी।

लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। धन: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: करियर में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा। लव: गुप्त संबंधों से दूरी बनाए रखना बेहतर है।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य: रक्तचाप और गुस्से को नियंत्रित रखें।

उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। धनु (Sagittarius) करियर: यात्रा करने का योग बन सकता है जो व्यवसाय के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

लव: लव पार्टनर के साथ गहनता और ईमानदारी बढ़ेगी। धन: उच्च शिक्षा में निवेश करना शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें। उपाय: आज पीले वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn) करियर: आपके कर्मठ स्वभाव से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे। लव: जीवनसाथी के करियर में प्रगति संभव है।

धन: पुराने निवेश से मुनाफा मिलेगा। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें। कुंभ (Aquarius) करियर: आज नौकरीपेशा को अचानक धनलाभ के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। धन: आय और व्यय का संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: काली वस्तुओं का दान करें। मीन (Pisces) करियर: विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में संघर्ष हो सकता है। धन: अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं।