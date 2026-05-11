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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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12 राशियों के साथ दैनिक राशिफल 2026 के बारे में जानकारी देता चित्र
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (14:49 IST)
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मेष (Aries)

 
Today 11 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, जिससे प्रमोशन के योग बनेंगे।
लव: रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक तनाव लेने से बचें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।ALSO READ: गंगा दशहरा 2026 कब है? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान का सही समय

 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे। 
लव: पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। 
धन: आज अधिक फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ होगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए शुभ दिन है। 
लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी। 
धन: खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें।
लव: घर-परिवार को समय देना आवश्यक है। 
धन: किसी को उधार देने से बचें। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: आज सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: आपका आकर्षण और आत्मविश्वास लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। 
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: अहंकार को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: आज आपको कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 
लव: किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो सकता है। 
धन: बजट बनाकर चलने से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। 
लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। 
धन: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: आज सफेद वस्तुओं का दान करें।ALSO READ: अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: करियर में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा। 
लव: गुप्त संबंधों से दूरी बनाए रखना बेहतर है।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: रक्तचाप और गुस्से को नियंत्रित रखें। 
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: यात्रा करने का योग बन सकता है जो व्यवसाय के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ गहनता और ईमानदारी बढ़ेगी। 
धन:  उच्च शिक्षा में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।
उपाय: आज पीले वस्त्र धारण करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: आपके कर्मठ स्वभाव से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे। 
लव: जीवनसाथी के करियर में प्रगति संभव है।
धन: पुराने निवेश से मुनाफा मिलेगा। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज नौकरीपेशा को अचानक धनलाभ के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: आय और व्यय का संतुलन बनाए रखें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: काली वस्तुओं का दान करें। 
 

मीन (Pisces)

 
करियर: विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में संघर्ष हो सकता है। 
धन: अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा और तनाव की समस्या हो सकती है। 
उपाय: श्रीहरि विष्‍णु के मंदिर में दर्शन करें।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (11 से 17 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा

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